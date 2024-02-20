Госдумой принят закон о праве россиян запрещать себе брать потребкредиты или займы

Госдумой принят закон, который позволит гражданам РФ запрещать заключать с банками и микрофинансовыми организациями договора на выдачу им потребкредитов или займов. Устанавливать запрет можно будет с 1 марта 2025 года в кредитной истории, пишет РИА «Новости».

Цель закона – защитить россиян от мошенников. Как сказал председатель Госдумы Вячаслав Володин, проект защитит от злоумышленников, которые используют украденные персональные данные.

Однако самозапрет кредитов и займов не распространяется на ипотеку, автокредиты и кредиты на образование с господдержкой.

Чтобы установить или снять запрет, россиянин может бесплатно любое количество раз подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через МФЦ (эту возможность должна появится не позже 1 сентября 2025-го). При этом получить услугу в многофункциональном центре можно независимо от места жительства или пребывания. Еще такая услуга возможна на портале «Госуслуг».

При реализации механизма нужно иметь ИНН. Его данные указываются в заявлении вместе с другими сведениями. В бюро кредитных историй проверят идентификационный номер налогоплательщика на соответствие данным, указанным в госинформсистемы ФНС.

Если заявление подали до 22:00, то информацию о введении или снятии запрета внесут в кредитную историю в день его подачи, а если после 22:00 - то на следующий день. Сам запрет начнет действовать на следующий день после указания подобных сведений. Снятие запрета произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы ресурсов иноагентов.