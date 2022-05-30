Комитет Госдумы рекомендовал принять новый закон об иноагентах в первом чтении

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рекомендовал нижней палате российского парламента принять единый законопроект об иностранных агентах в первом чтении. Документ был размещен в думской электронной базе.

«С учетом изложенного, комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений считает, что предлагаемые изменения заслуживают внимания и рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 113045-8 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"», – сказано в заключении комитета.

Сейчас деятельность людей и организаций, которые признаны иностранными агентами, регулируют сразу четыре закона. Проект нового закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» должен собрать все нормы в едином документе.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что к признанию кого-либо иноагентом стоит относится внимательно, так как законопроект не должен нарушать права людей.