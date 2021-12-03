Путин: Закон об иноагентах не должен затрагивать тех, кто этого не заслуживает

Закон об иноагентах не должен нарушать права людей. Он должен касаться только тех, кто этого заслуживает, заметил на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой Президент России Владимир Путин.

«Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы», — подчеркнул Путин.

В свою очередь Памфилова подтвердила, что данный закон необходимо упорядочить, его нужно сделать более «эффективным и точечным, целенаправленным, адресным».

«Чтобы отвечал тем целям, ради которых он принят, — добавил Президент России. — <...> Не нарушал права граждан».