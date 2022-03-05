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Ру Тат
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Общество
5 марта 2022  18:26

Госдума запустила свой Telegram-канал

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У Государственной Думы появился свой официальный канал в Telegram, где россияне смогут получить актуальную и достоверную информацию о новых законах и готовящихся изменениях в законодательстве.

«Запускаем Telegram-канал Государственной Думы. Это еще одна возможность для обратной связи, которая очень важна для нас. Здесь будем рассказывать о новых законах и готовящихся изменениях, делиться достоверной информацией о работе Госдумы», – сказано в приветственном сообщении.

Мессенджер Telegram в последнее время активно используется различными министерствами и государственными структурами, а также отдельными депутатами для предоставления гражданам РФ актуальной информации по различным вопросам и публикации новостей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство запустило информационный портал объясняем.рф, где собрана актуальная и проверенная информация о социально-экономической обстановке в России и ответы на самые частые вопросы пользователей.

 

#госдума рф #telegram #депутаты
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