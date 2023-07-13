Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете смены пола

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Государственной Думы РФ во втором, основном чтении поддержали законопроект о запрете смены пола. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«<…> единогласно принят во втором чтении проект закона, устанавливающий полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций», — отмечается в сообщении.

Ко второму чтению в документ был внесен ряд поправок. В частности, они предполагают, что после принятия новеллы смена пола одним из супругов окажется основанием для аннулирования брака, а сменившим пол запретят усыновлять детей или становиться опекунами.

Кроме того, теперь, если закон вступит в силу, перестанут действовать справки о смене пола, если человек сделал соответствующую операцию, но еще не поменял паспорт.

Вместе с тем к смене пола не будут относиться медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. В таких случаях можно будет совершать необходимые медицинские вмешательства.

Третье чтение законопроекта состоится уже завтра, 14 июля. Первое чтение он прошел 14 июня. Министерство здравоохранения РФ тогда предлагало доработать документ, чтобы «учесть важность сохранения доступности медицинской помощи для тех граждан, у которых существуют соответствующие заболевания».

Газета «Коммерсантъ» писала, что законопроект может быть отправлен Госдумой на дополнительное согласование в профильные ведомства, но этого не произошло.