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Ру Тат
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3 мая 2021  22:43

Госдума в течение недели подготовит план реализации послания Путина

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Госдума РФ в течение недели подготовит детальный план реализации послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом заявил председатель российского парламента Вячеслав Володин. 

«Для нас это приоритет в работе Государственной Думы», — отметил Володин.

С посланием Федеральному Собранию Владимир Путин выступил 21 апреля. Подробнее об основных тезисах выступления читайте в материале ИА «Татар-информ». 2 мая глава государства утвердил перечень поручений. Документ был опубликован на сайте Кремля.

 

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