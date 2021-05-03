Госдума в течение недели подготовит план реализации послания Путина

Госдума РФ в течение недели подготовит детальный план реализации послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом заявил председатель российского парламента Вячеслав Володин.

«Для нас это приоритет в работе Государственной Думы», — отметил Володин.

С посланием Федеральному Собранию Владимир Путин выступил 21 апреля. Подробнее об основных тезисах выступления читайте в материале ИА «Татар-информ». 2 мая глава государства утвердил перечень поручений. Документ был опубликован на сайте Кремля.