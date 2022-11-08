Госдума в первом чтении приняла закон о статусе ветеранов для добровольцев СВО

На пленарном заседании Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагает установить статус ветерана боевых действий гражданам, вступившим в ряды Вооруженных сил РФ добровольцами для участия в военной спецоперации. Соответствующие правки предлагается внести в федеральный закон «О ветеранах». Проект документа размещен в думской базе.

Также законопроект позволит получить статус инвалида боевых действий добровольцам в случае получения серьезных увечий во время боевых действий.

Авторами законопроекта стали депутаты представляющие все думские фракции, группа сенаторов, а также спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, на прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании добровольческих формирований, которые будут официально помогать военным.