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Ру Тат
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Общество
8 ноября 2022  17:14

Госдума в первом чтении приняла закон о статусе ветеранов для добровольцев СВО

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На пленарном заседании Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагает установить статус ветерана боевых действий гражданам, вступившим в ряды Вооруженных сил РФ добровольцами для участия в военной  спецоперации. Соответствующие правки предлагается внести в федеральный закон «О ветеранах». Проект документа размещен в думской базе. 

Также законопроект позволит получить статус инвалида боевых действий добровольцам в случае получения серьезных увечий во время боевых действий.

Авторами законопроекта стали депутаты представляющие все думские фракции, группа сенаторов, а также спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, на прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании добровольческих формирований, которые будут официально помогать военным.

#Госдума #спецоперация на Украине #Общество
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