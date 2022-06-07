Госдума в первом чтении одобрила ввоз товаров в РФ без согласия правообладателей

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект, допускающий ввоз товаров в Россию из-за рубежа без согласия правообладателей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующий документ Правительство страны в мае внесло в систему обеспечения законодательной деятельности. Новая мера коснется оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом. При этом планируется, что она будет действительна только в этом году.

Законопроект предполагает, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, список которых устанавливается Правительством, не будет считаться нарушением закона. В своем заключении Комитет Госдумы по экономической политике заметил, что в 2022 году кабинет наделяется правом самостоятельно определять перечень таких изделий.

Ранее Минпромторг расширил ассортимент товаров для ввоза в РФ без согласия правообладателей. В него вошли одежда, обувь, мебель, бумага, транспортные средства, металлы, топливо и электроника различных брендов. Речь идет в том числе о гаджетах Apple и Samsung, автомобилях Chevrolet, Mitsubishi, Renault и других марок.

Многие компании заявили о приостановке производства в России после начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, и ужесточения антироссийских санкций странами Запада.