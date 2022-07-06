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Ру Тат
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Официальная хроника
6 июля 2022  15:52

Госдума ужесточила требования к защите персональных данных россиян

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Госдума приняла закон, который усилит защиту персональных данных россиян и ужесточит требования к операторам обработки таких данных.

Для операторов вводится обязанность незамедлительно сообщать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных в уполномоченные органы власти. Кроме того, они должны будут обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, сообщает РИА Новости.

Напомним, накануне ГД одобрила поправку о создании российского магазина приложений, который будет предустанавливаться на все устройства. Поправка о его создании была поддержана ко второму чтению законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян.

Сегодня депутаты также приняли закон о сокрытии «контрсанкционной информации».

#госдума рф #персональные данные
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