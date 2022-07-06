Депутаты приняли закон о сокрытии «контрсанкционной информации»

Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит в законодательство понятие «контрсанкционная информация». В условиях противостояния с «недружественными» государствами доступ к ней будет закрытым. За распространение сведений предусмотрены штрафы до 200 тыс. рублей и возмещение убытков.

Распространять контрсанкционную информацию среди неопределенного круга лиц теперь запрещено, в том числе – публиковать данные в СМИ или интернете.

К такого рода информации относятся любые сведения о сделках физлиц и юрлиц – участников внешнеэкономической деятельности, публикация которых может повлечь введение санкций. Это могут быть как совершенные, так и планируемые сделки.

Распространять такую информацию можно только с письменного согласия ее обладателя – российского физического или юридического лица, участвующего в сделке, говорится в законе.

Участник внешнеэкономической деятельности при обнародовании сведений может потребовать от нарушителей возмещения убытков, пишет «Интерфакс». За разглашение сокрытой информации предусмотрены штрафы: для граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

При этом требование о получении письменного согласия на распространение информации не касается органов государственной власти, председателя Центробанка и его заместителей.