Госдума установила прожиточный минимум в России на 2023 год

Госдума в третьем чтении приняла закон об установке прожиточного минимума на 2023 год исходя из прогнозируемой черты бедности. Он составит 14 375 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона „О прожиточном минимуме в Российской Федерации“ в целях установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023 — 2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России вырастут выше уровня инфляции.