Госдума РФ в первом чтении приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

Госдума РФ в первом чтении единогласно приняла пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Депутаты одобрили его единогласно, сообщает РИА Новости.

За распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей, для организаций до 4 млн, а для иностранцев еще и депортация. За продвижение аналогичной информации и изображений не только среди несовершеннолетних, сумма штрафа может быть увеличена до 400 тыс. руб для граждан и до 5 млн рублей для организаций.

Руководствам кинотеатров и других платформ запрещается выдавать лецензию на прокат фильмов, показывающих нетрадиционные отношения. Реклама и публикации в СМИ с демонстрацией ЛГБТ также исключена. Для защиты детей в интернете предполагается установить требование вводить коды или подтверждать возраст другими способами прежде чем получить доступ к сайтам, которые могут содержать запрещенную информацию.

Кроме того, за пропаганду педофилии предусмотрен штраф до 800 тыс. рублей для граждан и 10 млн для организаций.

Напомним, прошлым летом депутаты от КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Родины» внесли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ среди всех возрастов. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что перед вынесением законопроекта на рассмотрение Госдумой, его обсудят на открытых общественных слушаниях. На примере набоковской «Лолиты» он также объяснял, что инициатива затронет книги и фильмы.