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Госдума рассмотрит законопроекты о запрете треш-стримов в весеннюю сессию
В Государственной Думе обсуждается несколько решений относительно запрета треш-стримов в России. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он напомнил, что треш-стримы — это явление, когда ради просмотров пользователи проводят трансляции с демонстрацией жестокости и издевательств над людьми и животными. Одним из последних стал случай, когда блогер бросил в сугроб своего двухмесячного ребенка.
В Госдуме предлагают отнести такие трансляции к разряду запрещенной к распространению информации. Будет проводиться мониторинг соцсетей, а обнаруженный контект удаляться. Кроме того, организаторы и участники получат штрафы в размере до 700 тыс. рублей, оборудование, на которое велась съемка, будет изъято.
«Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда)», — написал Володин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что соответствующие законопроекты будут рассмотрены в весеннюю сессию Госдумы.
Напомним, что в ноябре 2023 года законопроект о запрете треш-стримов был поддержан Правительством России.
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