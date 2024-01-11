Госдума рассмотрит законопроекты о запрете треш-стримов в весеннюю сессию

В Государственной Думе обсуждается несколько решений относительно запрета треш-стримов в России. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил, что треш-стримы — это явление, когда ради просмотров пользователи проводят трансляции с демонстрацией жестокости и издевательств над людьми и животными. Одним из последних стал случай, когда блогер бросил в сугроб своего двухмесячного ребенка.

В Госдуме предлагают отнести такие трансляции к разряду запрещенной к распространению информации. Будет проводиться мониторинг соцсетей, а обнаруженный контект удаляться. Кроме того, организаторы и участники получат штрафы в размере до 700 тыс. рублей, оборудование, на которое велась съемка, будет изъято.

«Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда)», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что соответствующие законопроекты будут рассмотрены в весеннюю сессию Госдумы.

Напомним, что в ноябре 2023 года законопроект о запрете треш-стримов был поддержан Правительством России.