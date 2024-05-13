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Политика 13 мая 2024 10:00

Госдума рассмотрит кандидатуры заместителей Председателя Правительства

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Сегодня, 13 мая, в 10:00 начнется пленарное заседание Госдумы России, на котором будут рассматриваться кандидатуры заместителей Председателя Правительства. Об этом говорится в телеграм-канале нижней палаты парламента РФ.

«Для того чтобы обсудить кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства, Государственной Думе потребуется более шести часов, потому что каждый кандидат будет выступать перед депутатами, затем прозвучат вопросы, выступления от профильного комитета», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Онлайн-трансляция пленарного заседания будет идти на сайте Госдумы и в соцсетях.

В пятницу, 10 мая, Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем Правительства РФ. Затем указ о его назначении подписал Президент России Владимир Путин.

#Госдума России #Вячеслав Володин
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