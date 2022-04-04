Госдума 21 апреля рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ

21 апреля депутаты Госдумы рассмотрят отчет о работе Центробанка РФ за последние 12 месяцев и вопрос о назначении Эльвиры Набиуллиной на должность его председателя. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Депутаты Государственной Думы 21 апреля полностью отведут день пленарного заседания рассмотрению годового отчета Центрального банка и кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ. Решение принято сегодня Советом Государственной Думы», – сказано в сообщении.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 18 марта внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на этот пост. Она возглавляла Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году полномочия главы регулятора уже были продлены на пять лет. В июне этого года срок нахождения Набиуллиной на посту вновь истекает.