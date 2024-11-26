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Госдума приняла законопроект об увеличении штрафа за повторную езду без ОСАГО
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении проект закона о введении взыскания до 5 тысяч рублей за повторное вождение ТС без полиса ОСАГО.
В частности, документом предлагается дополнить статью 12.37 КоАП. В настоящее время часть 2 данной статьи устанавливает административную ответственность за отсутствие страховки. Совершение этого правонарушения влечет штраф в размере 800 рублей.
Согласно принятому законопроекту, в случае повторного нарушения автовладелец будет оштрафован на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в пятерку российских регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО. Средняя стоимость страховки в республике превышает 9 тыс. рублей.
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