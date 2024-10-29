Татарстан вошел в топ-5 регионов с самыми дорогими ОСАГО

Татарстан занял пятое место среди регионов России по дороговизне полиса ОСАГО. В текущем году его средняя стоимость составила 9 052 рубля. Об этом сообщают «Финсулуги».

Стоимость ОСАГО в РТ в текущем году снизилась на 8,2% в сравнении с 2023-м.

Самый дорогой полис ОСАГО в Москве, за него придется заплатить в среднем 10 185 рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург – 9 771 рубль, тройку замкнуло Подмосковье – 9 361 рубль.

Самая низкая стоимость страховки у автовладельцев в Забайкалье – 5 142 рубля, Белгородской области – 5 416 рублей и Костромской области – 5 425 рублей.