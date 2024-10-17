Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ в первом чтении

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) со следующего года до 22 440 рублей в месяц.

Законопроект в нижнюю палату парламента был внесен Правительством РФ.

В пояснительной записке говорится, что документ подготовили в целях реализации задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, по увеличению МРОТ опережающими темпами.

Ранее принять данный проект закона рекомендовал думский комитет по социальной политике.