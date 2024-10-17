news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 17 октября 2024 15:42

Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ в первом чтении

Скопировать ссылку

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) со следующего года до 22 440 рублей в месяц.

Законопроект в нижнюю палату парламента был внесен Правительством РФ.

В пояснительной записке говорится, что документ подготовили в целях реализации задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, по увеличению МРОТ опережающими темпами.

Ранее принять данный проект закона рекомендовал думский комитет по социальной политике.

#мрот #повышение мрот #увеличение мрот #Госдума
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100