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Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ в первом чтении
Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) со следующего года до 22 440 рублей в месяц.
Законопроект в нижнюю палату парламента был внесен Правительством РФ.
В пояснительной записке говорится, что документ подготовили в целях реализации задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, по увеличению МРОТ опережающими темпами.
Ранее принять данный проект закона рекомендовал думский комитет по социальной политике.
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