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Ру Тат
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Политика
27 октября 2022  14:22

Госдума приняла закон об альтернативной службе во время мобилизации

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Сегодня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Согласно новой статье, проходящие альтернативную службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу.

Эта мера не затронет граждан, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления. Их в период объявления мобилизации могут направить на должности гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований, уточняет ТАСС.

Закон вступит силу по истечении 10 календарных дней с момента его опубликования. 

Напомним, в России с 21 сентября по указу Президента РФ Владимира Путина проводится частичная мобилизация, цель которой – призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации 300 тыс. резервистов.

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