Госдума утвердила основания для освобождения от уголовной ответственности бойцов СВО

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, освобождающий от уголовной ответственности граждан, заключающих контракт на службу в Вооруженных силах РФ во время мобилизации, действующего военного положения или в военное время. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные по мобилизации или служащие по контракту, будут избавлены от тюремного заключения со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Эта мера будет действовать и в отношении тех, чьи приговоры уже вступили в силу.

Профильный думский комитет уже поддержал поправки, которые определяют те статьи Уголовного кодекса РФ, осужденные по которым не смогут претендовать на данные гарантии. К ним относится совершение террористических актов, содействие террористической деятельности, публичные призывы к ней или оправдание терроризма, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организацию террористического сообщества или организации и членства в ней. Новый законопроект также не будет распространяться на повинных в изнасиловании несовершеннолетних, насильственных и развратных действиях сексуального характера в отношении детей и подростков.

13 июня во время встречи с военкорами и блогерами Президент России Владимир Путин отметил, что после участия в специальной военной операции заключенные реже совершают повторные преступления.