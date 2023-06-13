Путин: СВО уменьшает количество рецидивов среди заключенных в 10 раз

После участия в специальной военной операции (СВО), заключенные реже возвращаются к преступлениям. Количество рецидивов снижается в десять раз, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами.

«В целом рецидив, если не брать специальную военную операцию, а просто рецидив среди людей, которые отбыли срок наказания, вернулись к нормальной жизни, в некоторых случаях доходит до 40 процентов. А из участников СВО есть рецидивы из освободившихся 0,4 процента… Рецидив в десять раз ниже, чем рецидив в целом по этой тематике», – сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что в случае рецидива человек должен отвечать по всей строгости закона, несмотря на участие в спецоперации.