Госдума утвердила статус ветерана боевых действий для добровольцев СВО

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих организаций, принимающих участие в военной спецоперации. Такой же статус, согласно документу, будет присвоен добровольцам, получившим инвалидность в ходе участия в боевых действиях при выполнении задач спецоперации.

Напомним, авторами законопроекта стали депутаты представляющие все думские фракции, группа сенаторов, а также спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин подписал закон о создании добровольческих формирований, которые будут официально помогать военным. Этот закон приравнивает добровольцев к военнослужащим – в частности, на них и членов их семей распространяются те же социальные гарантии и компенсации, а денежное довольствие не должно быть ниже чем у контрактников на аналогичных должностях.