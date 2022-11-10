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Политика
10 ноября 2022  12:49

Госдума утвердила статус ветерана боевых действий для добровольцев СВО

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Депутаты Госдумы РФ приняли закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих организаций, принимающих участие в военной спецоперации. Такой же статус, согласно документу, будет присвоен добровольцам, получившим инвалидность в ходе участия в боевых действиях при выполнении задач спецоперации.

Напомним, авторами законопроекта стали депутаты представляющие все думские фракции, группа сенаторов, а также спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин подписал закон о создании добровольческих формирований, которые будут официально помогать военным. Этот закон приравнивает добровольцев к военнослужащим – в частности, на них и членов их семей распространяются те же социальные гарантии и компенсации, а денежное довольствие не должно быть ниже чем у контрактников на аналогичных должностях.

 

 

 

#госдума рф #спецоперация на Украине #политика
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