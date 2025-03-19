Госдума приняла закон о сдаче только двух предметов ОГЭ для поступления в колледжи

18 марта Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, который позволяет школьникам получать аттестат об окончании девятого класса, сдавая ОГЭ только по двум предметам – русскому языку и математике – вместо четырех, сообщили в «Ведомостях». Число регионов – участников пилотного проекта сократилось до трех. В 2025 году особые условия сдачи экзаменов будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Основная цель принятого закона – увеличить количество абитуриентов в техникумы и колледжи. По прогнозам Минтруда, к 2030 году две трети новых рабочих мест займут люди со средним профессиональным образованием (СПО). Изменения в количестве экзаменов не касаются школьников, планирующих продолжить обучение в 10-м классе – им необходимо будет сдать ОГЭ по четырем предметам. Для перехода в 10-й класс ученикам нужно будет набрать минимальные баллы, установленные региональными министерствами образования. Те, кто не сможет преодолеть эту планку, получат преимущество при поступлении на бюджетные места в местные колледжи.

Региональные власти смогут устанавливать контрольные цифры приема в СПО для своих жителей, чтобы обеспечить доступность образования. Межфракционный законопроект был представлен в Госдуму 17 января. Среди авторов – заместители Председателя Госдумы Петр Толстой и Виктория Абрамченко, председатель комитета по образованию Ирина Белых (все от «Единой России»), а также Ярослав Нилов (ЛДПР) и другие.

Первоначальная версия законопроекта, принятая 12 февраля в первом чтении, предусматривала участие пяти субъектов (Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия, Тюменская и Ростовская области). Однако ко второму чтению список расширили до 12 регионов, добавив Липецкую, Нижегородскую, Саратовскую, Кемеровскую области, Камчатский и Краснодарский края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Депутаты одобрили этот вариант 5 марта.

Рассмотрение инициативы правительственной комиссией по законопроектной деятельности, запланированное на 17 марта, не состоялось. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект будет вновь рассмотрен во втором чтении с участием трех регионов. Он отметил, что диалог с правительством был непростым и после анализа качества образования в каждом из заявленных субъектов были внесены изменения.

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что ведомство будет работать с оставшимися регионами для устранения пробелов в подготовке рабочих специалистов. Пилотный проект продлится до 31 декабря 2025 года, и регионы должны представить предварительные результаты его реализации в Госдуму до 10 декабря текущего года. По итогам эксперимента практика может быть распространена на другие регионы.

Сокращение числа экзаменов позволит школьникам, которые хотят поступить в колледжи, сосредоточиться на повышении среднего балла аттестата, отметила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что Минобрнауки РФ поддержало инициативу о предоставлении льгот на питание для детей участников СВО в колледжах.