Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении лимита сверхурочных до 240 часов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, увеличивающий лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Об этом сообщает «ТАСС».

В текущей редакции Трудового кодекса предел сверхурочной работы составляет 4 часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год.

«При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа: за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час», – уточняется в законопроекте.

Для отдельных категорий работников сохраняется лимит в 120 часов в год. Речь идет о сотрудниках государственных и муниципальных учреждений, работающих по внутреннему совместительству более чем на четверть нормы, а также о работниках с вредными условиями труда.

При этом законопроект вводит обязательное письменное согласие для привлечения к сверхурочной работе пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и сотрудников с вредными условиями, если это не противоречит медицинскому заключению.

Кроме того, предлагается ввести запрет на отзыв из отпуска работников с вредными или опасными условиями труда, за исключением случаев предотвращения или устранения последствий катастроф, аварий или стихийных бедствий.