Общество 6 декабря 2025 19:07

В России могут увеличить лимит сверхурочных работ до 240 часов в год

В России планируется увеличить максимально допустимую продолжительность сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год. Соответствующее изменение намечено к апрелю 2026 года, сообщается в утвержденной Правительством РФ дорожной карте по реализации национальной модели ведения бизнеса, с которой ознакомился ТАСС.

В документе указано, что ожидаемый эффект от нововведения – «увеличение годовой нормы сверхурочных работ до 240 часов, сокращение дефицита кадров». Планируется внести изменения в Трудовой кодекс РФ.

Отмечается, что речь идет о работе сверх нормы «с согласия работника и оплате такой работы в повышенном размере».

В текущей редакции Трудового кодекса предел сверхурочной работы составляет 4 часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год. Сверхурочные оплачиваются в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном – за последующие.

