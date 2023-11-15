Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении

Государственная Дума России приняла проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов во втором, основном чтении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат ГД от Татарстана Айрат Фаррахов.

Проект федерального бюджета поддержали 328 присутствовавших на заседании депутатов (почти 73%), против выступили 78 (около 17%), воздержался только один человек.

Ко второму чтению законопроекта о бюджете поступило более 900 поправок. В общей сложности на три года перераспределено почти 7 трлн рублей. При этом основные параметры бюджета остались неизменными, отмечается на сайте Госдумы.

В бюджет заложены средства для выполнения социальных обязательств государства, в том числе на увеличение пенсий, заработных плат и детских пособий.