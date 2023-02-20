Госдума предложила запретить удаленку для обслуживающих ГИС и КИИ айтишников

Уехавшим за границу IT-специалистам могут запретить удаленную работу над государственными информационными системами, а также в области обслуживания критической инфраструктуры или персональных данных.

Соответствующий проект постановления Государственной Думы опубликован в законодательной базе нижней палаты Федерального Собрания. Совет Госдумы вынес эту инициативу на рассмотрение депутатов.

«Проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан — IT-специалистов, выехавших за пределы Российской Федерации после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных», — сказано в проекте постановления.

Документ был подготовлен после выступления в Госдуме на «правительственном часе» 20 декабря прошлого года министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.

Тогда глава Минцифры назвал преждевременным полный запрет на удаленку для уехавших айтишников, но допустил введение подобного ограничения для специалистов, которые работают над государственными информационными системами.