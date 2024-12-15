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Общество 15 декабря 2024 13:10

Госдума предложила заменить больничные удаленной работой

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Депутаты Государственной Думы РФ предложили Министерству здравоохранения при оформлении больничного сотруднику брать с него его согласие на это. Такая мера позволит работнику выбирать, хочет ли он уходить на больничный или готов трудиться дистанционно.

По мнению депутата Госдумы Ярослава Нилова, возможность работать на удаленке будет выгодна как работодателю, так и сотруднику.

«Скажем, человек сломал ногу, но может с компьютером работать из дома. Причем готов работать. Получается, всем удобно и выгодно, но из-за того, что больничный оформлен электронно, официально договориться невозможно», – приводят слова парламентария «Известия».

Ранее Государственная Дума приняла закон, запрещающий принимать в российские школы детей иностранных граждан без необходимого знания русского языка. Всего с начала года народные избранники приняли 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с незаконной миграцией.

#Госдума #больничный #удаленная работа
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