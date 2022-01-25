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Экономика
25 января 2022  17:51

Госдума предложила ужесточить контроль за оборотом метилового спирта в России

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Госдума предложила Генпрокуратуре РФ разработать способы строгого контроля за оборотом метилового спирта в России. Об этом заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает РИА Новости.

«Оборот метилового спирта предлагается взять под жесткий контроль», –  сказал Пискарев на пленарном заседании парламента, где приняли проект соответствующего постановления.

Предлагается также обеспечить дополнительную защиту прав предпринимателей, чтобы они могли получать все виды господдержки своевременно.

В частности, необходимую помощь  в условиях коронавирусных ограничений и возврат всех долгов по муниципальным и государственным контрактам, а также законность деятельности контрольных органов.

Ранее начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров заявил о том, что в Татарстане в 2021 году в результате проверок  из нелегального оборота было изъято 200 тыс. литров алкоголя.

 

#предпринимательство #алкогольная продукция #Генпрокуратура РФ
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