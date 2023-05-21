Володин: Польша должна России 750 млрд долларов компенсации

Польша должна выплатить России 750 млрд долларов компенсации — именно столько по современным оценкам потратил СССР на ее восстановление после Второй мировой войны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен Думой в понедельник.

«Треть нынешних польских территорий — районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами — вошли в ее состав после Второй мировой войны только благодаря нашей стране», — напомнил Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, Варшава забыла, какой ценой ее освобождение далось советскому народу, забыла о средствах, вложенных в нее в послевоенные годы. На средства СССР было построено более 800 промышленных, энергетических и транспортных объектов.

«Польша существует как государство только благодаря нашей стране. Поляки поступают подло: 1. Сносят памятники советскому солдату-освободителю. 2. Закрывают русские школы. 3. Воруют российскую собственность. Ведут себя по-хамски», — подчеркнул он.

Помимо компенсации, депутаты рассмотрят запрет на проезд польских фур по территории России. Как отметил Володин, транспортировкой могут заниматься российские перевозчики.

«Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро. По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около 2 тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей», — заметил он.