Топилин: Оптимизация системы налогов важна для решения новых задач

В четверг, 23 мая, в Госдуме РФ на парламентских слушаниях рассмотрели вопросы изменений в налоговое законодательство России. Предстоящая оптимизация параметров налоговой системы необходима для того, чтобы настроить ее под новые вызовы и задачи, которые сейчас стоят перед нашей страной. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Татар-Информа» высказал председатель комитета палаты по экономической политике Максим Топилин.

«Это новые вызовы, это в экономике, прежде всего, технологические прорывы, а для населения – это ответ на требования большей справедливости», - отметил собеседник агентства.

Топилин также рассказал, что были высказаны подходы к изменению налога на доходы физлиц (НДФЛ). Однако он уточнил, что большую часть населения страны эти изменения не затронут.

«Раньше у нас была плоская шкала подоходного налогообложения, до 2000-го года – прогрессивные ставки. Но эти налоги мы не могли собрать чисто технологически. Сейчас этой проблемы нет. И, в общем-то, Антон Германович (Силуанов, министр финансов РФ, - прим. Т-и.) сказал о том, что подавляющее большинство граждан здесь ничего не потеряет. И если увеличение отдельной прогрессии будет предусмотрено, то оно затронет лишь действительно высокодоходную группу. По моим оценкам, это порядка 10% населения», - подчеркнул председатель профильного комитета Госдумы.

В перспективе, эти средства будут направлены на решение социальных проблем страны. В пример Топилин привел уже существующую повышенную ставку для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей. Деньги в этом случае направляются в фонд «Круг добра» для лечения детей с орфанными заболеваниями. В год, по оценкам, удавалось собирать порядка 100 млрд рублей. На аналогичных принципах и будут строиться дальнейшие изменения.

«Что касается семей с детьми, здесь будут совершенствовать систему налоговых вычетов с тем, чтобы стимулировать рождаемость, эта задача тоже стоит. Относительно тем самозанятых, министр заверил, что тот десятилетний период эксперимента, который предусмотрен в законе, будет соблюден и эти режимы сохранятся. Также было отмечено, что предусмотрят дополнительные преференции для того, чтобы стимулировать бизнес для инвестиций в высокотехнологичные и трудоемкие затратные проекты», - добавил спикер.

Помимо этого, в рамках слушаний обсудили инициативу создания дополнительных источников доходов для муниципалитетов, чтобы регионы были заинтересованы наращивать производственный, экономический потенциал и могли выполнять свои обязательства.

Следующим шагом после обсуждения станет разработка рекомендаций для Правительства РФ, на основе которых подготовят соответствующие законопроекты.

«Очень важно, что мы договорились приложить все усилия, чтобы в весеннюю сессию – до конца июля, все эти законы были приняты», - заключил Топилин.