Госдума предлагает запретить прикорм бездомных животных

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Рабочая группа Госдумы по доработке законодательства об обращении с бездомными животными предложила запретить их прикармливание в местах, которые будут определяться региональными властями, сообщает РИА Новости.

Согласно предложенным поправкам, физическим и юридическим лицам будет запрещено организовывать места для подкорма животных без владельцев, а также оставлять пищевые отходы и корма в специально установленных зонах.

Кроме того, законопроект предусматривает:

– разрешение на усыпление агрессивных животных, представляющих угрозу людям, имуществу или другим животным;

– обязательный отлов всех бездомных животных;

– внедрение обязательной регистрации домашних питомцев, в том числе маркирование несмываемыми метками;

– требование для владельцев сообщать о пропаже животного в течение трех дней, иначе при его отлове инцидент будет рассматриваться как незаконное избавление.

Предложенные меры направлены на систематизацию работы с бездомными животными и предотвращение их бесконтрольного размножения.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что в 17 регионах России легализовали эвтаназию бездомных животных. Подобные законы уже действуют в 15 субъектах России, еще в двух – Мордовии и Хакасии – вскоре вступят в силу.