Госдума поддержала закон о региональной власти в РФ во втором чтении

Госдума России во втором чтении поддержала закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который унифицирует названия должностей руководителей регионов и усложняет региональным органам власти процесс участия в разработке федеральных законов. За принятие законопроекта проголосовали 332 депутата, против — 87 парламентариев, еще двое воздержались.

Законопроект представил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В своем выступлении он отметил, что к законопроекту поступило 418 поправок, сам текст законопроекта существенно вырос.

«Главные поправки, которые рекомендуются к принятию: полномочия субъектов федерации по предметам совместного ведения — после бурных дискуссий мы пришли к выводу, что нужно указывать все 170 полномочий в теле этого закона», — отметил Крашенинников. По его словам, законопроект превратился в систематизированный «свод полномочий» по вопросам совместного ведения.

По его словам, документ также закрепляет пункт, что наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ. Однако с учетом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов Конституцией субъекта может быть предусмотрено другое наименование должности.

В целях обеспечения стабильности системы публичной власти устанавливается срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ в виде пяти лет. Сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет.

Ранее Госсовет Татарстана направил к законопроекту пакет поправок, указав, что в первоначальном виде документ противоречит Конституции РФ. Депутаты допустили возможность обращения в Конституционный суд России, если законопроект будет принят с нарушениями Основного закона страны.