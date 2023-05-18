Госдума поддержала штрафы за пересылку персональных данных в иностранных мессенджерах

Государственная Дума сегодня одобрила в первом чтении законопроект о введении административных штрафов в размере до 700 тыс. рублей за пересылку персональной и финансовой информации через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую инициативу в апреле внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов во главе с заместителем председателя Комитета ГД по информационной политике Антоном Горелкиным.

Поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. При вступлении новеллы в силу для должностных лиц размер штрафа должен составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

Запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания действует с 1 марта. Роскомнадзор отнес к таковым девять приложений: Discord, Microsoft Teams, Skype for business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.

Горелкин ранее заявлял, что госслужащим не грозит ответственность за использование зарубежных мессенджеров в личных целях. Запрет распространяется только на случаи предоставления государственной или муниципальной услуги, выполнения государственного заказа или муниципального задания.

Напомним, о планах ввести штрафы до 700 тыс. рублей за пересылку данных в мессенджерах стало известно в конце прошлой недели. Этой весной в России приняли закон, который запрещает банкам и компаниям с государственным участием использовать иностранные сервисы для передачи сообщений – штрафовать планируется тех, кто, несмотря на это, продолжает вести там коммуникацию.