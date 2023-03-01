Роскомнадзор запретил компаниям РФ использовать в работе Telegram, WhatsApp и Viber

Части российских организаций запретили пользоваться иностранными мессенджерами в работе. Так, к запрещенным относятся сервисы Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и некоторые другие. Их нельзя использовать для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. В частности, банкам и предприятиям запрещено использовать мессенджеры для реализации своих услуг и товаров.

С 1 марта в силу вступили поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», принятые в 2022 году, напоминает Роскомнадзор.

«Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров. <…> По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams , Skype for business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat . Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», – говорится в сообщении РКН.

Запрет на использование мессенджеров распространяется также на компании с государственным участием и финансовые организации.