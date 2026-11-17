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Государственная Дума ФС РФ сегодня, 17 ноября, приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельного возраста нахождения на военной службе военнослужащих женского пола с 45 до 50 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект №8108-9 предполагает внесение изменений в статьи 49 и 53 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Помимо прочего, документ предусматривает повышение предельного возраста пребывания в запасе для женщин-офицеров с 50 до 55 лет, а для женщин, имеющих иные звания, – с 45 до 50 лет.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что необходимость изменений обусловлена недостаточной социальной защищенностью тех женщин-военнослужащих, которые окончили гражданские вузы и поступили на службу после 25 лет. Сейчас они, как и другие женщины-военные, подлежат увольнению из рядов Вооруженных сил при достижении 45-летнего возраста, не получая при этом, в отличие от них, права на льготную пенсию.

В пояснительной записке также было указано, что большую часть медперсонала подразделений, привлеченных к медицинскому обеспечению участвующих в специальной военной операции частей, составляют женщины, в том числе – достигшие или достигающие предельного возраста пребывания на военной службе.

Из законопроекта следует, что за женщинами-военными, не достигшими предельного возраста пребывания в рядах ВС и заключившими новый контракт до дня вступления закона в силу, сохранится право на увольнение из армии по достижении прежнего предельного возраста. В свою очередь достигшие предельного возраста и заключившие новый контракт до дня вступления закона в силу получат право уволиться с военной службы по возрасту в любое время.

Заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин подчеркнул на заседании Госдумы, что принятие законопроекта обеспечит гарантированное предоставление военнослужащим женского пола права на пенсионное и медицинское обеспечение.

Военачальник отдельно заверил, что уже снятые с воинского учета по возрасту военнослужащие-женщины подлежать военным сборам и мобилизации не будут. «Закон обратной силы не имеет, поэтому этого не будет. Те (женщины-военные – прим. Т-и), что ранее уволились, на них действуют нормы прежнего закона. Этот закон вступит в силу с новыми нормами», – пояснил Горемыкин.

Упомянул представитель Минобороны и о том, что для находящихся на военной службе матерей несовершеннолетних детей будут разработаны и предложены меры социальной поддержки.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января следующего, 2027 года.