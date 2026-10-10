В России планируют повысить предельный возраст для женщин-военных до 50 лет

Правительство России внесло в Государственную Думу РФ законопроект об увеличении предельного возраста нахождения на военной службе военнослужащих женского пола с 45 до 50 лет.

Документ, предполагающий внесение изменений в статьи 49 и 53 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», размещен в думской базе данных.

Кроме того, в случае принятия законопроекта предельный возраст пребывания в запасе для женщин-офицеров вырастет с 50 до 55 лет, а для женщин, имеющих иные звания, – с 45 до 50 лет.

Соответствующие изменения должны начать действовать после вступления закона в силу. В Правительстве рассчитывают, что это произойдет 1 января следующего, 2027 года.

В пояснительной записке к законопроекту констатируется, что военнослужащая, вступившая в ряды российской армии в возрасте 25–30 лет и проходящая военную службу в местности, где не установлена льготная выслуга лет, «рискует быть не обеспеченной жильем и пенсией после достижения предельного возраста пребывания на военной службе», который для женщин сейчас равняется 45 годам.

К тому же, указывают авторы законопроекта, что в ходе специальной военной операции «значительное количество личного состава медицинских подразделений (организаций) привлечено к выполнению мероприятий медицинского

обеспечения воинских частей, принимающих участие в боевых действиях». При этом большую часть медперсонала «составляют военнослужащие-женщины, которые являются высококлассными специалистами, в том числе достигшие (достигающие) предельного возраста пребывания на военной службе».

Как передает РБК, в Министерстве обороны РФ прокомментировали ситуацию. В военном ведомстве напомнили, что «для получения льготной пенсии необходимо иметь выслугу не менее 20 календарных лет военной службы». Соответственно, женщины-военнослужащие, окончившие гражданские вузы и заключившие контракт уже после своего 25-летия, должны быть уволены в 45 лет, не получив права на льготную военную пенсию.

«В то время как их коллеги, окончившие военные образовательные организации, имели преимущество в виде пятилетнего стажа военной службы, засчитываемого в выслугу лет», – добавили в Минобороны. Вместе с тем там уточнили, что до начала спецоперации «проблем, связанных с ограничением срока прохождения службы женщинами-военнослужащими, не было либо же они носили единичный характер».

Таким образом, заключили в военном ведомстве, принятие поправок, инициированных Минобороны, позволит избежать проблем, связанных с ограничением срока военной службы, создать дополнительные социальные гарантии женщинам-военнослужащим и сохранить в рядах Вооруженных сил опытных специалистов.