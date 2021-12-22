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Транспорт
22 декабря 2021  17:18

Госдума планирует разработку новых мер по борьбе с опасным вождением на дорогах

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Помимо уже принятого закона об уголовной ответственности за агрессивное вождение на дорогах депутаты Государственной Думы планируют разработать дополнительные меры для борьбы с опасным вождением. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости. 

На пленарном заседании 22 декабря парламентарии поддержали во втором и сразу в третьем чтении введение жестких наказаний за ряд нарушений Правил дорожного движения. 

Речь идет, в частности, о санкциях за превышение скорости движения более чем на 60 км/ч и выезде на встречную полосу. После вступления новеллы в силу нарушителям будет грозить до двух лет лишения свободы. 

У тех, кто уже ранее имел судимость за аналогичные нарушения закона, срок заключения удлинится до трех лет.

Ранее, 8 октября 2021 года, Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству России, полиции и дорожным службам приложить совместные усилия для обеспечения безопасного движения на российских дорогах.

#безопасность дорожного движения #государственная дума рф
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