Госдума одобрила проект о пожизненном заключении за диверсии на атомных объектах

Сегодня Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий возможность пожизненного заключения за диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах.

Дополнения планируется внести в статью 281 УК («Диверсия»). Совершение взрыва, поджога или других действий, направленных на разрушение объектов атомной энергии, которые повлекли смерть человека, будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет. Также за это преступление возможно наказание в виде пожизненного лишения свободы. Такое же наказание грозит за атаки на потенциально опасные биологические объекты, передает ТАСС.

Разработчики инициативы отмечают, что сейчас безопасность и обороноспособность России могут быть ослаблены не только путем взрывов и поджогов, но и посредством «преднамеренного выведения из деятельности трудоспособного населения, заражения сельскохозяйственных животных и растений».

Напомним, сегодня министр обороны Сергей Шойгу обвинил Киев в ядерном терроризме, заявив, что власти Украины создают видимость угрозы ядерной катастрофы постоянными обстрелами Запорожской атомной станции.