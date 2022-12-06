Шойгу: Киев создает видимость угрозы ядерной катастрофы

Киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую атомную станцию, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российские военные принимают все меры по обеспечению безопасности станции, добавил он.

«Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда», – сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Некоторые снаряды поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции, добавил министр. «Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм», – подчеркнул он.

Напомним, расположенная в городе Энергодар Запорожская АЭС — самая крупная в Европе. Имеет шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320. Регулярно подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. При этом с 28 февраля ЗАЭС находится под контролем российских военных.