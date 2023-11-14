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Госдума обратится в Правительство и Генпрокуратуру по проблеме обмеления Волги и Дона
Проблема обмеления Волги, Дона и их бассейнов затрагивает более 80 млн россиян. В связи с этим Государственная Дума решила направить обращения в Правительство и Генеральную прокуратуру, сообщает «Интерфакс».
«Волга — самая зарегулированная река; неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе, становится меньше рыбы», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.
В обращении в Правительство депутаты отмечают, что предстоит принять ряд управленческих решений и, прежде всего, дать внятный ответ на вопрос, с чем связано обмеление Волги. Для этого они предлагают образовать правкомиссию по развитию водохозяйственного комплекса бассейна Волги и других водоемов.
Также документ содержит ряд действий, которые необходимо принять для улучшения ситуации. Среди них, к примеру, решение вопросов сезонного отраслевого перераспределения водоотдачи Волжско-Камского каскада; мониторинг состояния водозаборов и их адаптация к работе в условиях маловодья; вопросы расчистки русел и дноуглубления; рыбохозяйственная мелиорация; обновление и создание новых гидротехнических сооружений, а также ликвидация незаконных ГТС.
Внимание Генпрокуратуры планируют обратить на незаконную застройку и избыточное хозяйственное освоение территорий. Ожидается, что ведомство изучит и оценит законность застройки в границах береговых полос и зон затопления в бассейне реки, действенность и достаточность мер, принятых регионами.
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