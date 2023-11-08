Александр Шадриков объяснил необходимость экономного использования ресурсов Волги

Максимально экономно расходовать ресурсы Куйбышевского водохранилища, строить подпорные гидроузлы, принять меры по увеличению регулирующей емкости Волжско-Камского каскада предложил сегодня министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на совещании профильного комитета Госдумы России.

«Мы говорим о сохранении ценных осетровых пород рыб на Нижней Волге. При этом создается социальное напряжение, страдает внутренний туризм. В соседних регионах приостановлено движение быстроходных катеров и „Метеоров“. Есть опасность, появилось много островов. Мы говорим о развитии „Великого Волжского пути“, мы должны этим заниматься», — сказал Шадриков.

В связи с маловодьем 2023 года Татарстаном сформулировано несколько предложений. Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, в период половодья предлагается обеспечивать наполнение водохранилищ Волжско-Камского каскада до нормального подпорного уровня в 53 метра по БС. Рекомендуется принять меры по доработке и утверждению правил использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ.

Для обеспечения потребностей в воде Астраханской области следует принять меры по созданию низконапорных гидроузлов (водохранилищ) для возможности накопления водных ресурсов на летний период. Также следует принять меры по увеличению регулирующей емкости Волжско-Камского каскада путем повышения уровня Нижнекамского водохранилища до отметки 64 метра по БС.

Совещание Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на тему «Пути решения проблемы маловодья бассейна реки Волги, а также соблюдения требований законодательства в природоохранных зонах» прошло сегодня утром. Спикер от Татарстана выступил на нем по видеосвязи.

Очередное заседание межведомственной рабочей группы, по итогам которого будет установлен уровень воды на Куйбышевском водохранилище, должно было состояться 8 ноября, но его перенесли на 9 ноября.

Подробнее о ситуации с маловодьем читайте в материале «Татар-информа» Конца и края нет? Когда Волга обмелеет до критичной отметки в Казани.