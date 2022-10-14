Госдума на следующей неделе примет законопроект для мобилизованных предпринимателей
Законопроект для мобилизованных предпринимателях планируется принять уже на следующей неделе, сообщил депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин. На днях он был внесен группой депутатов, представляющих все пять фракций. В их числе и два сенатора Андрей Турчак и Николай Журавлев.
Сегодня те, кого призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, не имеют права одновременно вести предпринимательскую деятельность. Однако объявленная в стране частичная мобилизация затронула в том числе тех людей, которые владеют и управляют малыми предприятиями, либо у них в собственности есть доли, пакеты акций каких-то других бизнесов и так далее. И сейчас эти бизнесы зачастую «находятся в зоне неопределенности».
По словам Топилина, новый законопроект предусматривает, что призванному предпринимателю будет предоставлен срок в 5 рабочих дней на необходимые юридические действия: оформить доверенность для заключения контрактов, подписания бумаг, сдать налоговую отчетность и даже переписать на кого-то сам бизнес. «Если человек понимает, что дальше не может вести эту деятельность, он может доверить ее тому, кому захочет, – сказал Топилин. — Это не обязанность, а право. Можно передоверить, закрыть [предприятие] или выйти [из бизнеса]».
Депутат сказал, что сейчас этот проект проходит юридическую экспертизу. Его планируется принять в очень короткие сроки, буквально в ближайший вторник, с тем, чтобы в среду его смог рассмотреть Совет Федерации.
Еще один законопроект, который тоже предполагается принять в сжатые сроки, – о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей. Документ был разработан из-за опасений, что фактически может оказаться заблокированной деятельность малых предприятий, у которых только один учредитель и он же гендиректор, и его призвали в вооруженные силы по мобилизации.
По новым правилам в течение льготного периода заемщик будет вправе не вносить платежи по договору. Срок «кредитных каникул» составит весь срок военной службы единственного участника общества, увеличенный на 30 дней, и может быть продлен на время его нахождения в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях на излечении. Напомним, что общий закон о кредитных каникулах для участников СВО был одобрен Совфедом 4 октября.
Депутат сообщил, что готовящийся документ содержит определенные ограничения. «Нужны соответствующие объемы, оборот, чтобы мы видели, что это действительно реальное предприятие: работает и платит налоги», — сказал он.
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