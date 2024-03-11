Госдума может дать школьникам выбор между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами

В Госдуму сегодня внесут законопроект об отмене обязательной сдачи единого госэкзамена для выпускников школ. Вместо этого им предлагают дать выбор между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, сообщил ТАСС.

«И официальные опросы, и любая встреча в любой аудитории показывают, что ЕГЭ не любят. Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания. Мы надеемся, что рано или поздно тот вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше - вообще со временем устранен», – высказался один из инициаторов проекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он также подчеркнул, что предоставление школьникам шанса на пересдачу одного предмета по ЕГЭ до конца приемной кампании, которое инициировал Президент России Владимир Путин, это «очень серьезный и конструктивный шаг».