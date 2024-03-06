Выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ в июне

Уже в июне 2024 года у выпускников появится возможность пересдать один предмет Единого государственного экзамена. Таким образом, они смогут получить новые результаты до конца приемной кампании, как предложил Президент России Владимир Путин, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится», — цитирует его ТАСС.

Музаев подчеркнул, что после пересдачи выпускники не смогут выбрать между первым и вторым вариантом оценки, так как первый результат будет аннулирован. Изменения в ближайшее время зафиксируют в порядке проведения ЕГЭ и расписании экзаменов.

«Если выпускник по каким-то причинам — волновался или не согласен со своим результатом — будет иметь право пересдачи еще раз одного предмета, который он сдавал», — сказал представитель ведомства.

По его словам, уже ведутся консультации с регионами. Главная цель нововведений — соблюдение сроков приемной кампании, чтобы абитуриент имел возможность подать документы вовремя.

Напомним, что с инициативой о пересдаче ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы в послании Федеральному Собранию выступил Президент России Владимир Путин.