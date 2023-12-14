Госдолг России сократился на 14 млрд долларов

Государственный долг Российской Федерации сократился за год с 46 до 32 млрд долларов. Об этом во время прямой линии заявил Президент России Владимир Путин.

«Государственный внешний долг сокращается. Это тоже говорит и о макроэкономической стабильности, и о финансовой стабильности», — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что снизился и показатель частного внешнего долга. Ранее он был равен $337 млрд, а сейчас — $297 млрд.

«Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях — с $337 млрд до $297 млрд. Т.е. погашение идет ритмично часто даже с опрежением графика», — заключил Владимир Путин.