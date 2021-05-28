Госдепартамент подтвердил, что США не возвратятся в Договор по открытому небу

Соединенные Штаты не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) и выражают сожаление из-за якобы имевших место «российских нарушений». Об этом заявил представитель американского Государственного департамента.

«<…> США не намерены пытаться вернуться в договор, учитывая, что Россия не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что американская сторона сожалеет из-за действий РФ, которые будто бы подорвали международный договор.

«<…> недавнее поведение России, в том числе относительно Украины, не соответствует поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия», — уточнил он.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он стал одной из мер укрепления доверия в Европе после завершения холодной войны. По нему 34 страны-участницы могли при определенных условиях совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Соединенные Штаты 22 ноября 2020 года вышли из договора. Россия 15 января 2021-го начала аналогичный процесс. Госдума уже денонсировала документ. После рассмотрения соответствующего законопроекта Советом Федерации его должен подписать Президент РФ Владимир Путин.