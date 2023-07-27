Госдеп заявил об отсутствии признаков участия ЧВК «Вагнер» в госперевороте в Нигере

Каких-либо признаков того, что бойцы частной военной компании «Вагнер» имеют какое-либо отношение к событиям последних дней в Нигере, на данный момент нет. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

«Нам неизвестно о каких-либо указаниях на возможное участие группы „Вагнер“. Я не стану спекулировать и строить гипотезы в данной связи, поскольку ситуация остается изменчивой», — сказал Патель, добавив, что власти США внимательно следят за развитием событием в Нигере и призывают освободить из-под стражи Президента страны (цитата по РИА Новости).

Напомним, накануне стало известно, что военные в Нигере заблокировали дворец главы страны и его офис в столице страны Ниамее, а затем военные заявили, что Президент страны Мохамед Базум отстранен от власти, а границы государства закрыты.