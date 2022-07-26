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Ру Тат
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Политика
26 июля 2022  22:52

Госдеп США заявил, что сожалеет из-за будущего ухода России из проекта МКС

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Решение России выйти из проекта МКС стало для США неожиданностью. Вашингтон выражает сожаление по этому поводу, заявил во время брифинга официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Напомним, что новый глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил сегодня Президенту Владимиру Путину о решении покинуть проект МКС в 2023 году.

«Мы видели заявление России. Это развитие, вызывающее сожаление, с учетом критически важной научной работы, проводимой на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств», — приводит его слова ТАСС.

#МКС #Роскосмос #Госдеп США
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