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Политика 12 августа 2024 22:15

Госдеп США сообщил о приватных переговорах с Украиной о применении ATACMS

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Соединенные Штаты приватно обсуждают с Украиной возможность применения дальнобойных ракет ATACMS для ударов по военным базам на территории России. Проведение подобных бесед признал заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

Тем не менее, заверил он, ответ Вашингтона на призывы Киева остается неизменным.
«Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение Минобороны и дипломатам собрать требования Запада, необходимые для использования дальнобойного оружия против России.

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#Украина #США #ракеты
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